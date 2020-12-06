Лас-Вегас, США, , 10:45 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Джамал Хилл победил досрочно своего соотечественника Овинса Сен-Прё на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC on ESPN 19, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок закончился во втором раунде, когда Хилл потряс своего оппонента несколькими точно проведенным ударами рук и ног, а затем провел добивание Сен-Прё сериями ударов. В результате рефери засчитал последнему поражение техническим нокаутом.

Отметим, данная победа стала восьмой (четыре — досрочно) в активе 29-летнего ни разу непобежденного Джамала Хилла. Для 37-летнего Сен-Прё это поражение стало 15-м при 26 победах (17 — досрочно).