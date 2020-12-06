Москва, , 10:17 — REGNUM Оставшиеся матчи 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) будут начаты с минуты молчания в память о ранее скончавшемся легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

«Команды Тинькофф РПЛ почтят минутой молчания память автора золотого гола в финале чемпионата Европы-1960 Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста сборной СССР Виктора Понедельника выразила родным и близким покойного РПЛ.