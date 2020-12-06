Москва, , 09:25 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины легендарного советского футболиста Виктора Понедельника выразила 6 декабря родным и близким покойного пресс-служба футбольной Российской Премьер-лиги (ПРЛ).

«Российская Премьер-Лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Виктора Понедельника», — говорится в сообщении.

Как сообщало, ранее стало известно, что советский футболист, автор победного гола сборной СССР на чемпионате Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Напомним, Виктор Понедельник родился Ростове-на-Дону в 1937 году. С 1956 года играл в составе ростовского футбольного клуба «Торпедо», а с 1959-го — в местном спортивном клубе военного округа (СКВО) — нынешний СКА из Ростова-на-Дону. В 1960-м году дебютировал за сборную СССР. В финале чемпионата Европы этого же года стал автором победного мяча в матче с командой Югославии (2:1).