Минск, , 17:35 — REGNUM В Белоруссии пограничники задержали на границе с Украиной группу радикально настроенных людей с оружием, заявил официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По его словам, 28 октября около границы с Украиной в районе населенного пункта Забозье группой Мозырского пограничного отряда «блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения».

Бычковский добавил, что у задержанных обнаружили огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, а также различное электронное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил укрепить границы с Польшей, Прибалтикой и Украиной, но не превращать это в железный занавес.

По словам заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины. Однако в Киеве опровергли обвинения в руководстве белорусскими протестами.

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