Киев, , 19:09 — REGNUM Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины «руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси» , — сказал он.

Дипломат в свою очередь обвинил Россию в попытках «коварно лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его достояния и активы».

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По его словам, Россию пугают «демократические» Украина и Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сыромолотов заявил о том, что дестабилизацией Белоруссии управляли, в частности, с территории Украины.

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