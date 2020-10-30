Киев, 30 октября 2020, 19:09 — REGNUM Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Дипломат в свою очередь обвинил Россию в попытках «коварно лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его достояния и активы».
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По его словам, Россию пугают «демократические» Украина и Белоруссия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сыромолотов заявил о том, что дестабилизацией Белоруссии управляли, в частности, с территории Украины.
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