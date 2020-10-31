Париж, , 10:31 — REGNUM Критику по поводу графика матчей футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» высказал главный тренер клуба Томас Тухель. Его слова 31 октября приводит портал Goal.

«Мы собираемся убить игроков. Я всегда говорил об этом. Мы собираемся убить их, потому что есть важная связь между подготовкой, выступлением и отдыхом. В футболе это всегда падает на величайших игроков, потому что они всегда будут играть за свою страну», — завил главный наставник «ПСЖ».

Также Тухель уточнил, что футболисты играют без перерыва и совершают переезды, что, по мнению специалиста, избыточно, так как у игроков нет фазы восстановления и этапа подготовки.

«Это не секрет, это бывает в спорте. Подготовка влияет на травмы и результативность», — отметил главный тренер «ПСЖ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клубы футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ) снова должны получить возможность делать по пять замен за один матч.