Манчестер, Великобритания, , 08:56 — REGNUM Клубы футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ) снова должны получить возможность делать по пять замен за один матч. Об этом 31 октября заявил главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, его слова приводит ВВС.

По словам Гвардиолы, в АПЛ в данный момент из-за отсутствия времени на подготовку и большого количества игр у футболистов стало на 47% больше мышечных травм по сравнению с минувшим сезоном.

«В Германии и Испании разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов. Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом», — сказал главный тренер «МС».

Отметим, минувший розыгрыш английского чемпионата был снова начат в июне после вызванной пандемией коронавирусной инфекции паузы и в нем командам позволили совершать по пять замен в матчах. При этом перед началом текущего сезона 11 из 20 клубов АПЛ проголосовали за возвращение к традиционному формату проведения турнира с тремя заменами за один матч.