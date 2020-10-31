Милан, Италия, , 08:38 — REGNUM Тесты на коронавирус трех игроков футбольного клуба «Милан», которые ранее заразились новой инфекцией, показали отрицательный результат. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что новые анализы на SARS-CoV-2 голкипера Джанлуиджи Доннаруммы защитника Маттео Габбиа и норвежского форварда Йенса Хауге, не показали наличия у них коронавиурса.

При этом Доннарумм и Хауге могут возобновить тренировки в команде, а Габбиа сначала должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду окончательно вылечился от коронавируса, сдав отрицательный тест на вирус.