Турин, Италия, , 20:43 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду окончательно вылечился от коронавируса, сдав отрицательный тест на вирус, информирует на своем официальном сайте клуб.

Криштиану провел на карантине 19 дней и успешно вылечился. Из-за болезни Роналду был вынужден пропустить матч Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Без него команда уступила со счетом 0:2.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду три гола и одна голевая передача в двух матчах.