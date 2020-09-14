Рим, , 15:44 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 1:6.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Хачанов четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и 4 из 17 брейков.

Во втором круге Рууд сыграет с победителем матча между Лоренцо Сонего (Италия) и Николозом Басилашвили (Грузия).

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