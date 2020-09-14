Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 09:42 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 14 сентября на сайте организации.
Рублёв поднялся на две позиции: с 14-го места на 12-е. Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку. Карен Хачанов остался 16-м.
Возглавляет рейтинг по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку австриец Доминик Тим, который стал победителем US Open.
Топ-10 рейтинга ATP от 14 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 860.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
- Доминик Тим (Австрия) — 9125.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
- Даниил Медведев (Россия) — 5890.
- Стефанос Циципас (Греция) — 5175.
- Александр Зверев (Германия) — 4650.
- Маттео Берреттини (Италия) — 2940.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.
Читайте также: Тим победил Зверева в финале US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам