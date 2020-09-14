Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 14 сентября на сайте организации.

Рублёв поднялся на две позиции: с 14-го места на 12-е. Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку. Карен Хачанов остался 16-м.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку австриец Доминик Тим, который стал победителем US Open.

Топ-10 рейтинга ATP от 14 сентября:

Новак Джокович (Сербия) — 10 860. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. Доминик Тим (Австрия) — 9125. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. Даниил Медведев (Россия) — 5890. Стефанос Циципас (Греция) — 5175. Александр Зверев (Германия) — 4650. Маттео Берреттини (Италия) — 2940. Гаэль Монфис (Франция) — 2860. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.

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