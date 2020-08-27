Париж, , 15:41 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба заразился коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает Agence France Press.

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По информации издания, Погба сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Отмечается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам по этой причине не включил Погба в состав команды на матчи Лиги наций со Швецией и Хорватией, которые пройдут в начале сентября.

Напомним, в 2018 году Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.

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