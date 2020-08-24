Манчестер, Великобритания, , 19:20 — REGNUM Агент 27-летнего центрального полузащитника МЮ и сборной Франции Поля Погба Мино Райола заявил, что «руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с Полем Погба новый контракт». Текущее соглашение француза с «манкунианцами» истекает в конце сезона 2020/21.

Поль Погба (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

По итогам предыдущего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третью строчку, набрав 66 очков.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 16-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.