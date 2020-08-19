Москва, , 13:59 — REGNUM Федерация хоккея на траве России (ФХТР) проведёт внеочередную конференцию 6 октября в Санкт-Петербурге. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба организации.

На конференции рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий президента ФХТР, а также избрания нового главы организации.

Кроме того, предполагается принять решение о досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов исполкома ФХТР.

Отметим, что 18 августа Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации ФХТР. Правами и обязанностями организации на шесть месяцев наделена Федерация бейсбола России.

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