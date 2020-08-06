Москва, , 07:19 — REGNUM Проведение чемпионата России по хоккею на траве невозможно из-за недоступности главы федерации Николая Александрова, находящегося под домашним арестом и подозреваемого в совершении экономических преступлений. Об этом 5 августа сообщил начальник сборных команд России Александр Костин.

«Изменения в календарь могут быть внесены только после того, как их подпишет действующий глава федерации», — цитирует Костина ТАСС.

Он добавил, что обращался в следственные органы с просьбой передать Александрову документы на подпись, которые имеет право заверять только он. Эти документы потом должны поступить в Министерство спорта РФ.

Теперь в связи с невозможностью подписать документы, проведение мужского и женского чемпионатов России откладывается.