Токио, , 08:59 — REGNUM На Национальном стадионе в Токио за год до предполагаемого открытия Олимпиады 2020 зажгли «огонь надежды», сообщает 24 июля японское новостное агентство ANN.

Японская 20-летняя пловчиха Рикако Айки, борющаяся с лейкемией, произнесла речь, адресованную всему миру: «Я молюсь, чтобы год спустя в этом же месте загорелось пламя надежды».

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Айки, держа фонарь с зажженном огнем, рассказала о том, как благодаря надежде, ей удалось победить рак.

В это же время токийская телевизионная башня «Небесное дерево» и Токийский муниципалитет, до 2007 года самое высокое здание города, были подсвечены пятью цветами, символизирующими Олимпийские игры.