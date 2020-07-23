Токио, , 10:49 — REGNUM Ровно через год, как предполагается, состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год. Сегодня в 20:00 (14:00 мск) с Национального олимпийского стадиона всему миру будет адресовано послание, сообщает японский новостной канал ANN. В этом послании зрители смогут увидеть факел Токио-2020, сконструированный дизайнерами в виде цветка сакуры.

Проведение Олимпийских игр в 2021 году пока под вопросом из-за текущей инфекционной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас правительством Японии разрабатываются меры, цель которых — провести Олимпиаду в 2021 году, даже при условии нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.