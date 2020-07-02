Нур-Султан, , 15:54 — REGNUM Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» перенёс старт предсезонного сбора из-за введения карантина в республике. Об этом 2 июля сообщается на сайте клуба.

«Хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба», — говорится в сообщении.

Это связано с решением госкомиссии под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина о введении с 5 июля карантина на 14 дней.

Отмечается, что «Барыс» начнёт предсезонный сбор после окончания двухнедельного карантина.

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