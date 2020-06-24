Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал контракт с нападающим Якобом Лильей, который перешёл из «Коламбус Блю Джекетс». Об этом 24 июня сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что клуб заключил контракт с 26-летним шведским хоккеистом, которое рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

Лилья провёл дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В составе «Коламбус» он сыграл 37 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее Лилья выступал за шведский «Юргорден», в составе которого стал лучшим бомбардиром.

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