Москва, , 21:15 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать третьего тура чемпионата России. Прошедшая 20 июня на «ВЭБ-Арене» в Москве встреча завершилась со счетом 0:4.

В составе победителей голевыми действиями отметились Малком (дубль), Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси (пенальти).

Отметим, что после двадцати трех матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Московский ЦСКА, в активе которого 36 баллов, находится на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня тульский «Арсенал» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счетом 2:3.

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