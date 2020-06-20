Тула, , 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России. Прошедшая 20 июня на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе «красно-белых» голевыми действиями отметились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. У хозяев поля мячи забили Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Отметим, что после двадцати трех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Арсенал», в активе которого 28 баллов, находится на восьмой позиции.

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