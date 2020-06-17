Нью-Йорк, США, , 13:18 — REGNUM Открытый чемпионат США по теннису (US Open) в 2020 году состоится. Об этом 16 июня сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

US Open будет проходить в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдёт без зрителей.

По словам Куомо, организаторами US Open будут предприняты экстраординарные меры безопасности. Игроки и персонал будут сдавать тесты. Также будет постоянно проводиться уборка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может пропустить US Open.

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