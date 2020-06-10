Нью-Йорк, США, , 14:22 — REGNUM Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США (US Open). Об этом 10 июня сообщает Associated Press.

«Большинство игроков, с которыми я разговаривал, негативно относятся к тому, чтобы поехать на турнир. Для меня, скорее всего, сезон продолжится на грунте в начале сентября», — сказал Джокович.

Открытый чемпионат США должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Он может стать вторым турниром «Большого шлема» в 2020 году: Australian Open прошёл в январе-феврале, Roland Garros перенесён на период с 20 сентября по 4 октября, а Уимблдон отменён.

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