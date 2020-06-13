Токио, , 13:43 — REGNUM Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут безопасными, 13 июня заявила губернатор японской столицы Юрико Коикэ в интервью Agence France Press.

По словам Коикэ, Игры будут «безопасными для спортсменов и болельщиков из Японии и из-за рубежа».

«Жители Токио знают, что Игры нельзя будет провести, если не ослабнет воздействие коронавируса», — добавила Коикэ.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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