Токио, , 06:28 — REGNUM Проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году не зависит от достижений в разработке вакцины от нового коронавируса. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил 11 июня в ходе пресс-конференции.

По его словам, «организаторы в лице Оргкомитета «Токио 2020» и Международного олимпийского комитета (МОК) не ставят создание вакцины условием проведения соревнований». При этом, отметил Суга, роль вакцины для возвращения к нормальной жизни после пандемии крайне важна.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня МОК и оргкомитет «Токио-2020» официально выступили за упрощение формата проведения перенесённых на следующий год соревнований и существенное сокращение затрат на них. По мнению японской стороны, Олимпиада в Токио должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии коронавируса.

Первоначально Игры должны были пройти в июле — августе 2020 года. Из-за пандемии нового коронавируса соревнования перенесли, и теперь их проведение планируется в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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