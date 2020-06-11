Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Отказаться от участия в возобновлении сезона разрешит игрокам Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Об этом 11 июня сообщает ESPN.

По информации издания, что почти 50 баскетболистов обсуждали нежелание играть в возобновлённом сезоне в Орландо (штат Флорида).

При этом их волнует пандемия коронавируса, политическая ситуация в США, а также проведение матчей без зрителей, невозможность покинуть тренировочную базу, семейные обстоятельства. Однако никто пока не обращался с официальным заявлением о нежелании играть.

Напомним, сезон НБА был прерван в марте. Теперь ожидается, что он будет возобновлён в формате плей-офф с участием 22 команд. При этом все матчи пройдут в Орландо.

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