Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял решение возобновить сезон. Об этом 4 июня сообщил журналист Эдриан Войнаровски в своём Twitter.

Решение принято почти единогласно. Против возобновления сезона выступил только клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Чемпионат НБА будет доигрываться в Орландо (Флорида, США). Турнир пройдёт с участием 22 команд.

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