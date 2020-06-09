Москва, , 10:31 — REGNUM Спортсмены 72 раза нарушали правила доступности для допинг-тестирования за первые пять месяцев 2020 года. Об этом 9 июня сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«В мае нашими сотрудниками было выявлено одно нарушение правил доступности для тестирования. Всего с января по май было зафиксировано 72 нарушения», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Она отметила, что в 38 случаях речь идёт о пропущенных тестах, в остальных 34 случаях не была предоставлена информация о местонахождении.

В 2019 году было зафиксировано 312 нарушений правил доступности, из которых 239 — пропущенные тесты, 73 — непредоставление информации о местонахождении.

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