Москва, , 14:51 — REGNUM Российская прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом 8 июня сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что 21-летняя спортсменка нарушила пункт 2.4 Общероссийских антидопинговых правил — «Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении».

Она отстранена от соревнований на 18 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

Добавим, что в 2015 году Кустова заняла третье место на чемпионате России. Также на её счету серебро командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.