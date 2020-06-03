Лондон, , 09:08 — REGNUM Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешили проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона. Об этом 3 июня сообщает The Telegraph.

Отмечается, что матчи будут проводиться на стадионах или на тренировочных базах команд. При этом к играм не будут допускаться судьи, вместо них следить за соблюдением правил будут члены тренерского штаба.

Кроме того, клубам запрещено переезжать на расстояния, преодоление которых займёт более 1,5 часов. А футболисты должны приезжать на игры на личном транспорте,

Ранее стало известно, что матчи АПЛ будут возобновлены 17 июня, а финал Кубка Англии состоится 1 августа.

Читайте также: Финал Кубка Англии по футболу пройдёт 1 августа