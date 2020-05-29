Лондон, , 13:39 — REGNUM Финальный матч Кубка Англии по футболу пройдёт 1 августа. Об этом 29 мая сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

Согласно предварительному расписанию оставшихся матчей турнира, четвертьфинальные игры пройдут 27−28 июня, полуфиналы будут проведены 11−12 июля, а финал — 1 августа.

В четвертьфинале Кубка Англии сыграют «Лестер» — «Челси», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» и «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Чаще других его выигрывал «Арсенал» — 13 раз. Действующим обладателем является «Манчестер Сити».

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