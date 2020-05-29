Лондон, , 08:44 — REGNUM Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Акционеры премьер-лиги договорились о новой предварительной дате рестарта сезона 2019/2020 — это произойдёт 17 июня при условии соблюдения всех требований безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после возобновления сезона матчи будут проходить при закрытых трибунах.

17 июня пройдут матчи «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед», которые были перенесены из-за финала Кубка лиги. Полноценный тур АПЛ начнётся 19 июня.

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