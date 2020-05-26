Монако, , 08:29 — REGNUM Из-за отмены Гран-при «Формулы-1» Монако потеряет около €90 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что за четыре дня, в течение которых проходит этап, посетители оставляют более €68 млн. Ещё €22 млн Монако зарабатывает на рекламе и организационных мероприятиях.

Напомним, Гран-при Монако оказался одним из первых, которых был отменён. Большая часть этапов «королевских гонок» перенесена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

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