Лондон, , 09:29 — REGNUM Пакет мер по сокращению расходов согласились принять команды «Формулы-1». Об этом 23 мая сообщает BBC.

Отмечается, что команды проголосовали за снижение бюджетного лимита на $30 млн в 2021 году, теперь он составит $145 млн. В 2022 году эта сумма будет уменьшена до $140 млн, а в период с 2023 по 2025 год — до $135 млн.

Голосование по вопросу сокращения расходов пройдёт в ближайшее время, после чего это решение должно быть одобрено «Формулой-1» и Международной автомобильной федерацией (FIA).

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