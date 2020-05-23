Москва, , 14:12 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не примет участия в ближайшем сборе на базе в Новогорске. Об этом 23 мая заявил её личный тренер Геннадий Габрилян, сообщает ТАСС.

«Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет», — сказал Габрилян.

Он отметил, что после выхода из отпуска у Ласицкене начнётся общефизическая подготовка, поэтому сборы не были запланированы.

Ране глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил, что легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи.

Читайте также: Ласицкене отказалась от тренировочного сбора в Греции