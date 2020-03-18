Москва, , 15:00 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отказалась от тренировочного сбора в Греции из-за коронавируса. Об этом 18 марта заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова, сообщает ТАСС.

По словам Назаровой, Ласицкене вынуждена была изменить тренировочные планы. Поэтому подготовку летнему сезону она начнёт не в Греции, а в России.

Напомним, на московском турнире «Русская зима», который прошёл 9 февраля, Ласицкене прыгнула на 2,05 метра, показав лучший результат сезона в мире.