Москва, , 13:42 — REGNUM Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 21 июня. Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

После возобновления сезона командам разрешат делать по пять замен в матче. Такие решения принял исполнительный комитет РФС в ходе заседания.

Напомним, сезон в РПЛ был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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