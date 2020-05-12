Москва, , 16:46 — REGNUM Руководство Тинькофф Российской премьер-лиги приступило к завершающей стадии процедуры оформления возвращения иностранных футболистов в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги», принадлежащий спортивному журналисту Сергею Егорову.

«У клубов запросили данные по количеству легионеров, которые находятся за границей, а также данные по аэропорту, в который должен прибыть футболист», — отметил автор канала.

Отмечается, что общее число иностранцев составляет около 65 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая в видеорежиме состоится заседание исполкома Российского футбольного союза. В ходе заседания может быть принято решение о возобновлении розыгрыша главного российского футбольного первенства в ближайшие недели.