Фукусима , Япония, , 16:04 — REGNUM Олимпийский огонь выставят для просмотра в японском городе Фукусима в апреле. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады.

Сообщается, что фонарь с олимпийским огнём будет выставлен со 2 по 30 апреля. При этом посетителей обяжут соблюдать дистанцию в качестве меры безопасности из-за коронавируса.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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