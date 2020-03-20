Токио, , 05:36 — REGNUM Олимпийский огонь прибыл в Японию из Греции несмотря на опасность распространения коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Специальный транспортный самолет приземлился на авиабазе японских ВВС Мацусима в префектуре Мияги. Торжественная церемония пройдет 20 марта на той же авиабазе. В ней примут участие японские дзюдоист Тадахиро Номура и борец Саори Йошида.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта церемония передачи олимпийского огня в Афинах проходила без зрителей из-за угрозы распространения нового коронавируса. Церемония прошла на стадионе «Панатинаикос».

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