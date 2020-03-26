Ташкент, , 15:18 — REGNUM Спортсмены из сборной Узбекистана приостановили учебные сборы по подготовке к летним Олимпийским играм в Токио, сообщили 26 марта в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Все учебные сборы в Узбекистане приостановили после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести Олимпиаду на 2021 год.

Вместе с тем до определения даты проведения Олимпийских игр все спортсмены будут тренироваться по индивидуальному плану. Оперативный штаб НОК проверит ежедневные занятия спортсменов национальной сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта МОК заявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за распространения коронавируса. Лицензии на игры завоевал 21 спортсмен из Узбекистана.

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