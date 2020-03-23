Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 21:14 — REGNUM О решении МОК перенести летнюю Олимпиаду заявил 23 марта член олимпийского комитета Ричард Паунд, пишет USA Today.

По словам члена МОК, комитет сегодня, 23 марта, принял решение сдвинуть сроки Олимпийских игр.

Напомним, на фоне пандемии вируса COVID-19 МОК обсуждает вопрос о возможном переносе времени летних Игр, которые должны в этом году пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

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