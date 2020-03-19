Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Благотворительный матч во время перерыва в сезоне может провести Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Об этом 19 марта заявил комиссар лиги Адам Сильвер, сообщает ESPN.

«Эта игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты, которые примут в ней участие, будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме», — сказал Сильвер.

Он добавил, что НБА рассматривает также варианты возобновления регулярного чемпионата со зрителями и без них. Это будет возможно, когда врачи разрешат проводить встречи.

Напомним, 12 марта НБА приостановила регулярный чемпионат на неопределённый срок из-за коронавируса.