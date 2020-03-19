Токио, , 07:51 — REGNUM 48 новых случаев заражения COVID-19 было выявлено на территории Японии за последние сутки, передает телеканал NHK со ссылкой на власти регионов.

Всего в стране зарегистрировано 1636 человек, у которых нашли коронавирус, из них трое скончались. В это число входят 712 больных, которые являются либо пассажирами и членами экипажа лайнера Diamond Princess, либо эвакуированными из Китая гражданами.

Отмечается, что больше всего пациентов находится на острове Хоккайдо — 154 человека и в префектуре Айти — 130 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Японии скончался инфицированный коронавирусом мужчина, который заявлял о желании заразить других людей.

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