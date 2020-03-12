Токио, 12 марта 2020, 12:32 — REGNUM Отмена летних Олимпийских игр 2020 года невозможна. Об этом 12 марта заявила губернатор Токио Коикэ Юрико, сообщает агентство Kyodo.
По словам Юрико, пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на подготовку к соревнованиям, но их отмена невозможна.
«Мы провели большую подготовительную работу. Международный олимпийский комитет рассмотрит ситуацию и примет решение», — сказала Юрико.
Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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