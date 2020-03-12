Москва, , 11:12 — REGNUM Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ситуации с новым типом коронавируса пандемией не повлияло на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) провести летние Олимпийские игры в Токио в намеченные ранее сроки — с 24 июля по 9 августа. Об этом заявили в пресс-службе комитета 12 марта.

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Представитель комитета напомнил, что позиция организации по COVID-2019 была на прошлой неделе разъяснена президент МОК Томасом Бахом во время заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. Бах тогда выразил уверенность в успешном проведении Олимпийских игр в Токио и призвал всех спортсменов продолжать активно готовиться к соревнованиям.

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«Эта позиция не изменилась», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил пандемию по коронавирусной инфекции. На сегодняшний день COVID-2019 распространился на 114 стран.

Несмотря на это заявление ВОЗ, в Японии намерены продолжить подготовку к летней Олимпиаде по прежнему плану, во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и мэрией Токио. Ранее члена оргкомитета Харуюки Такахаши заявлял, что Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год или два, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об их отмене.

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