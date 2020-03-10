Лас-Вегас, США, , 08:47 — REGNUM Распространение коронавируса не помешает проведению бойцовского турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

«Прежде всего, мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов, это на первом месте. Мы ни в коем случае не отменяем турнир. Делаем все возможное для безопасности бойцов, но турнир мы не отменяем», — сказал Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Напомним, бой 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Фергюсона должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, на кону — титул чемпиона UFC в легком весе. Спортсмены подходят к поединку, имея в активе серию из 12 побед подряд в смешанных единоборствах.

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