Бруклин, США, , 12:57 — REGNUM Стали известны цены билетов на турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок за чемпионский титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Информация появилась на специальном билетном сайте промоушена.

В продажу билеты поступят 31 января, их цена стартует со 195 долларов (12 283 рубля по курсу на 30 января). Самые дорогие билеты на это соревнование стоят 11 157 долларов (702 780 рублей). Далее следуют ценовые категории 8 757 долларов (551 603 рубля), 6 757 долларов (425 623 рубля) и т. д.

Напомним, турнир UFC 249 состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине. Нурмагомедов и Фергюсон подходят к поединку, имея в активе серию из 12 побед подряд в рамках самого престижного бойцовского промоушена в мире.

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