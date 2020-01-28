Лондон, , 20:13 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» выкупил полузащитника Джовани Ло Чельсо у испанского «Бетиса». Об этом 28 января сообщается на сайте клуба.

«Тоттенхэм» выкупил у «Бетиса» опцию выкупа Ло Чельсо. Теперь 23-летний аргентинский хавбек присоединился к команде на постоянной основе, подписав контракт до лета 2025 года.

Напомним, Ло Чельсо перешёл в «Тоттенхэм» летом 2019 года на правах аренды за €16 млн. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Читайте также: «Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»