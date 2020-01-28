Милан, Италия, , 20:05 — REGNUM Полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком миланского «Интера». Об этом 28 января сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что 27-летний хавбек сборной Дании подписал с «Интером» контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В новой команде он будет выступать под 24-м номером.

Напомним, с 2013 года Эриксен играл за лондонский «Тоттенхэм Хотспур», в составе которого провёл 305 матчей и забил 69 голов. До этого он также играл за амстердамский «Аякс».

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